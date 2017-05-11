Макрон оприлюднив передвиборчі списки своєї партії

  • 11 травня 2017
Еммануель Макрон обіцяв оновити державний сектор Франції Копирайт изображения AFP
Image caption Еммануель Макрон обіцяв оновити державний сектор Франції

Партія обраного президента Франції Еммануеля Макрона "Уперед!" уклала список із 428 кандидатів у депутати на майбутніх парламентських виборах в країні.

Лише 24 із них - чинні депутати французького парламенту.

Рівно половина у списку партії - жінки. 52% - вихідці із громадянського суспільства.

Генсекретар партії Рішар Феран заявив, що їхній список позначає "однозначне повернення громадян до серця нашого політичного життя".

Макрону ще належить обрати понад 100 кандидатів у список партії - французький парламент складається із 577 місць. "Уперед!" заявляє, що запрошує політиків із інших партій приєднатися.

Наймолодшому кандидату - 24

Партія "Уперед!" отримала понад 19 тисяч заявок на входження до списку, заявив пан Ферран на прес-конференції у четвер. Представники партії провели понад 1,7 тисяч телефонних інтерв'ю із авторами відібраних заявок.

Середній вік у списку партії - 46 років, "порівняно із 60 роками серед чинних парламентарів", заявив представник політсили.

Наймолодшому кандидату - 24, найстаршому - 72. Близько 10 із кандидатів - безробітні, 20 - на пенсії. Також у списку є кілька студентів.

Копирайт изображения AFP
Image caption Седрик Віллані, відомий французький математик, увійшов до списку "Уперед!"

Багато кандидатів - відомі у Франції особи. Так у список увійшов відомий французький математик Седрик Віллані. Крім того, від "Уперед!" балотуватиметься колишній радник із питань комунікації Франсуа Олланда Гаспар Ганц, колишній суддя Ерік Халфен і колишня матадор Марі Сара.

Усі чинні депутати, що увійшли до списку "Уперед!", - вихідні із "Соціалістичної партії" поки що ще чинного президента Франсуа Олланда.

При цьому пан Ферран підтвердив, що колишній прем'єр-міністр країни, екс-колега Еммануеля Макрона Мануель Вальс - до списку не увійшов. За словами Феррана, Вальс не відповідав критеріям відбору, оскільки уже відбув три терміни у якості депутата.

Раніше Еммануель Макрон обіцяв оновити державний сектор Франції. Вибори до парламенту країни мають відбутися 11 і 18 червня.

Водночас французькі ЗМІ уже повідомляють про помилки у списку. Так, один із кандидатів має судимість (хоч партія раніше заявляла, що ніхто із судимістю до списку не потрапить). Кілька людей у списку також заперечили ЗМІ, що є кандидатами від "Уперед!".

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