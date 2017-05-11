Макрон оприлюднив передвиборчі списки своєї партії

Копирайт изображения AFP Image caption Еммануель Макрон обіцяв оновити державний сектор Франції

Партія обраного президента Франції Еммануеля Макрона "Уперед!" уклала список із 428 кандидатів у депутати на майбутніх парламентських виборах в країні.

Лише 24 із них - чинні депутати французького парламенту.

Рівно половина у списку партії - жінки. 52% - вихідці із громадянського суспільства.

Генсекретар партії Рішар Феран заявив, що їхній список позначає "однозначне повернення громадян до серця нашого політичного життя".

Макрону ще належить обрати понад 100 кандидатів у список партії - французький парламент складається із 577 місць. "Уперед!" заявляє, що запрошує політиків із інших партій приєднатися.

Наймолодшому кандидату - 24

Партія "Уперед!" отримала понад 19 тисяч заявок на входження до списку, заявив пан Ферран на прес-конференції у четвер. Представники партії провели понад 1,7 тисяч телефонних інтерв'ю із авторами відібраних заявок.

Середній вік у списку партії - 46 років, "порівняно із 60 роками серед чинних парламентарів", заявив представник політсили.

Наймолодшому кандидату - 24, найстаршому - 72. Близько 10 із кандидатів - безробітні, 20 - на пенсії. Також у списку є кілька студентів.

Копирайт изображения AFP Image caption Седрик Віллані, відомий французький математик, увійшов до списку "Уперед!"

Багато кандидатів - відомі у Франції особи. Так у список увійшов відомий французький математик Седрик Віллані. Крім того, від "Уперед!" балотуватиметься колишній радник із питань комунікації Франсуа Олланда Гаспар Ганц, колишній суддя Ерік Халфен і колишня матадор Марі Сара.

Усі чинні депутати, що увійшли до списку "Уперед!", - вихідні із "Соціалістичної партії" поки що ще чинного президента Франсуа Олланда.

При цьому пан Ферран підтвердив, що колишній прем'єр-міністр країни, екс-колега Еммануеля Макрона Мануель Вальс - до списку не увійшов. За словами Феррана, Вальс не відповідав критеріям відбору, оскільки уже відбув три терміни у якості депутата.

Раніше Еммануель Макрон обіцяв оновити державний сектор Франції. Вибори до парламенту країни мають відбутися 11 і 18 червня.

Водночас французькі ЗМІ уже повідомляють про помилки у списку. Так, один із кандидатів має судимість (хоч партія раніше заявляла, що ніхто із судимістю до списку не потрапить). Кілька людей у списку також заперечили ЗМІ, що є кандидатами від "Уперед!".