Сучасні леви вимирають з тієї ж причини, що й їхні предки - вчені

Копирайт изображения University of Sussex Image caption Східноафриканський лев колись мешкав у Євразії і Африці, проте зараз живе лише у Східній Африці у межах Сахари

Двом великим кішками - східноафриканському леву і борнейській пантері - може загрожувати вимирання через нестачу харчу, йдеться у новому дослідженні, опублікованому у Ecography.

Саме нестача харчів стала причиною вимирання сімох інших видів великих котів, включно із шаблезубими тиграми, що існували наприкінці останнього Льодовикового періоду, кажуть вчені.

Якщо кількість здобичі сучасних великих котів продовжуватиме зменшуватися, це призведе до посилення і інших негативних факторів, як-от втрата природного середовища проживання.

"Я думаю, це створює додатковий тиск на цих тварин. Вони вже й так доволі сильно страждають від інших конфліктів із людьми", - каже доктор Кріс Сандом із Університету Сассекса, що разом із Оксфордським університетом проводив дослідження.

За його словами, у Льодовиковому періоді великі коти вижили в умовах зміни клімату і в конфлікті з людьми, проте до їхнього вимирання призвела саме нестача їжі.

Копирайт изображения University of Sussex Image caption Східноафриканському леву може загрожувати вимирання через полювання і втрату середовища проживання

Дослідники порівняли причини вимирання семи видів великих кішок. Вони виявили, що якби ці тварини дожили до нашого часу, вони б усе одно втратили більшу частину своєї здобичі - частково через вплив людини.

Відтак науковці звернули свою увагу на сучасних великих котів і статус їхньої здобичі. І дійшли висновку, що якщо ті види, які є здобиччю східноафриканського лева чи борнейської пантери і які нині знаходяться на межі вимирання, зникнуть - великі коти опиняться у тому ж становищі, що й їхні предки у Льодовиковий період. Те ж саме може статися із деякими популяціями тигрів, леопардів і гепардів.

"Черчиллівський афоризм про те, що ті, хто не вчаться в історії, приречені повторювати її, болісно був у нас на думці, коли ми побачили, як багато здобичі східноафриканського лева та борнейської пантери можуть піти тим самим шляхом, що й їхні родичі у інших регіонах", - заявив професор Девід Макдональд із Оксфорда.

"Ці харизматичні хижаки постають перед серйозною загрозою, що почалася у Льодовиковий період і продовжується по сьогодні, і ми маємо зупинити цей тренд", - каже доктор Сандом.