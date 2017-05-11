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Президент США Дональд Трамп заявив, що не перебуває під слідством ФБР, назвавши звільненого директора бюро Джеймса Комі "саморекламником" і "позером".

У інтерв'ю телеканалу NBC News пан Трамп також заявив, що він сам ухвалив рішення звільнити Джеймса Комі.

Пан Комі до звільнення 10 травня особисто очолював розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори президента США і можливі зв'язки між командою Дональда Трампа і Москвою.

Пан Трамп у інтерв'ю NBC News назвав розслідування ФБР "шарадою".

Президент США заявив журналістам, що напряму запитав у Джеймса Комі, чи перебуває він під слідством: "Я сказав, якщо це можливо, чи скажете ви мені, чи перебуваю я під слідством? Він сказав: "Ви не перебуваєте під слідством", - розповів Трамп у інтерв'ю.

"Я знаю, що я не перебуваю під слідством", - наголосив Дональд Трамп.

Президент також заперечив попередню заяву Білого дому, буцім рішення про звільнення Комі він ухвалив після листа заступника генпрокурора Рода Розенштайна. У ньому Розенштайн нібито вказав на "серйозні помилки" екс-керівника ФБР. Розенштейн раніше погрожував звільненням, якщо Білий дім не спростує цю заяву.

"Він (Комі. - Ред.) саморекламник. Він позер. ФБР перебувало в сум'ятті. Я збирався звільнити Комі. Це моє рішення, - заявив Дональд Трамп в інтерв'ю. - Я збирався звільнити його, незважаючи на будь-які рекомендації".

У Білому домі раніше називали розслідування про можливе втручання Росії у вибори "напевне, однією з найменших речей", якими займається ФБР.

Проте чинний виконувач обов'язків директора ФБР Ендрю Маккейб у четвер заявив, що це "украй важливе розслідування".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ендрю Маккейб виступав перед комітетом Сенату у четвер, де заявив, що його попередник Джеймс Комі користувався цілковитою популярністю у ФБР

Виступаючи перед комітетом Сенату, пан Маккейб пообіцяв, що розслідування ФБР щодо можливих зв'язків між виборчим штабом Дональда Трампа і Росією продовжуватиметься, попри звільнення його попередника.

Він також відкинув звинувачення Білого дому в тому, що його попередник Джеймс Комі втратив довіру у бюро. "Я можу впевнено сказати, що більша частина працівників мала глибоку і позитивну прив'язаність до директора Комі", - заявив Маккейб у Сенаті.

Чинний в.о. директора ФБР також пообіцяв у майбутньому повідомляти про будь-які політичні втручання у роботу бюро.

Під час його виступу голова комітету, республіканець Річард Бурр запитав пана Маккейба, чи чув він колись, щоб Джеймс Комі говорив президентові Трампу, що президент не перебуває під слідством. Пан Маккейб відповів, що не може коментувати чинне розслідування.

Розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори президента США ведуть ФБР і комітети розвідки Палати представників і Сенату США.

У рамках нього ФБР також розслідує можливі зв'язки між екс-радником президента Трампа Майкла Флінна і посла Росії у США Сергія Кисляка.