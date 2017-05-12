Сутички у Дніпрі: суд арештував першого підозрюваного

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці одному з підозрюваних у побитті учасників АТО в Дніпрі 9 травня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Перший дніпровський тітушка вже за ґратами - рішенням суду заарештований на 2 місяці... Далі гарантовано буде", - написав пан Аваков у Facebook.

Напередодні в Генпрокуратурі повідомили про затримання сімох підозрюваних.

9 травня у Дніпрі відбулися конфлікти між активістами та представниками соціалістичної партії, від яких вимагали прибрати червоні стяги, а також під час проходження колони Опозиційного блоку.

Внаслідок сутичок були травмовані 14 людей, кажуть у поліції. З них - вісім учасників заходів та шестеро поліцейських.

Наступного дня після сутичок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпра та області.