Bentley випустить машину для веганів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Bentley хоче догодити всім своїм покупцям

Компанія Bentley починає розробляти штучну шкіру для салонів своїх авто, створену на основі протеїну, грибів і медуз.

Таке рішення ухвалили, щоб догодити запитам покупців-веганів, повідомляє Auto Express з посиланням на директора з дизайну Bentley Штефана Зілаффа.

"Ви не зможете продати Bentley, на обробку якого йде до 20 шкір тварин, клієнту-вегану. Ми розмовляли з такими споживачами в Каліфорнії і почули, чого б вони хотіли від наших автомобілів", - розповів Зілафф.

"Незабаром ми представимо Bentley з обробкою для веганів. Сенсація в світі розкоші - шкіра на основі протеїнів, шкіри з грибів і вичавки з медуз", - уточнив менеджер компанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дорога шкіра в салоні категорично не влаштовує веганів

Зілафф також розповів, що в компанії вивчають технології електрокарів і, можливо, візьмуть їх на озброєння.

Раніше компанія Tesla підготувала кросовер Model X для веганів, в якому матеріали обробки салону повністю зроблені з синтетичних матеріалів, а не тваринного походження.