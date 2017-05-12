У Бірмінгемі вкрали приквел до "Гаррі Потттера"

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В результаті крадіжки зі зламом в Бірмінгемі зник приквел до епопеї про Гаррі Поттера, який Джоан Роулінг написала на поштовій листівці.

Текст був написаний олівцем на обох сторонах листівки формату А5 дев'ять років тому і проданий на аукціоні за 25 тисяч фунтів.

У цього пріквела немає назви. У тексті розповідається про батька Гаррі Джеймса Поттера і його хрещеного батька Сіріуса Блека. Дія відбувається за три роки до народження Гаррі Поттера.

Текст і ювелірні прикраси були вкрадені в період з 13 по 24 квітня, заявили в поліції.

Поліція оприлюднила спеціальну заяву з проханням повідомити будь-яку інформацію, пов'язану зі злочином.

Викрадений приквел був серед кількох літературних робіт, які їхні автори пожертвували для аукціону 2008 року для допомоги англійському пен-клубу.