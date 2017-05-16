Рада запровадила штраф за "георгіївську стрічку"

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Верховна Рада заборонила виготовлення та публічне носіння "георгіївської стрічки", а також запровадила за це адміністративну відповідальність. За це проголосували 238 депутатів.

Тепер за "публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки чи її зображення" будуть штрафувати на 50-150 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 - 2550 гривень).

"Георгіївську стрічку" або предмети із її зображенням також конфісковуватимуть.

Якщо закон порушують вдруге, то штраф збільшать від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2550 - 5100 гривень), або передбачений арешт до 15 діб.

За словами автора документу, депутата фракції "Народний фронт" Антона Геращенка, "георгіївську стрічку" використовує Росія, "щоб розколювати українську націю, український народ".

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.