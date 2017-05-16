Chanel випустила бумеранг за 1,5 тис. доларів

Копирайт изображения Chanel Image caption Ситуація із Chanel - чи не ілюстрація ідіоми "повернутися бумерангом"?

Французький бренд Chanel випустив у продаж в Австралії бумеранг, вартістю майже 2 тисячі австралійських доларів (1,5 тис. доларів США), спричинивши шквал критики і глузувань.

Бумеранг можна знайти на сайті компанії у розділі "Інші аксесуари". Він доданий до колекції весна-літо 2017 - разом із ракетками для пляжного тенісу за понад 3 тисячі доларів.

Критика щодо високої ціни за можливість отримати брендову річ - не надто рідкісна для таких компаній. Проте цього разу французький бренд потерпає від звинувачень в образі й приниженні місцевої культури.

"Це просто-таки незаконне привласнення культури аборигенів", - заявила у коментарі ВВС директор організації Indigenous Arts Code Ґабріель Салліван, що займається захистом культури і мистецтва корінних австралійських народів. Упродовж років її організація перешкоджає незаконному імпорту і продажу фальшивих предметів тієї культури.

"Chanel - велика компанія, якій це має бути відомо, - додає пані Салліван. - Я не бачу тут різниці із дешевим фальшивим бумерангом, який продають у аеропорту. Це просто дорожча його версія".

Культурний символ

Бумеранг був традиційним знаряддям для полювання у корінних австралійських народів. Проте, за словами місцевої художниці Бібі Барба, не тільки.

За її словами, бумеранги мають велике культурне значення, оскільки вони допомагали передавати культурний спадок і традиції із покоління у покоління.

"Для нас вони є культурним символом, - сказала вона у коментарі ВВС. - Багато тубільських митців створюють свої роботи на них, і у кожній частині країни це мистецтво буде різним і буде мати різне значення".

Попри те, що багато художників досі виготовляють ці артефакти, і попри їхню популярність серед туристів, більшість бумерангів, які іноземні гості забирають із собою додому, виготовляються не місцевими ремісниками - і навіть не в Австралії.

Раніше цього року організація Indigenous Arts Code запустила кампанію із заборони продажу бумерангів, виготовлених у Китаї та Індонезії.

За словами пані Салліван, "масове виробництво відбирає можливість у корінних народів і митців продавати автентичну продукцію".

Chanel: компенсація чи благодійність?

Ігнорування місцевих культурних звичаїв і надвисока ціна - чудове поєднання для того, щоб опинитися під шквалом критики - що і сталося із Chanel.

Упродовж останніх двох днів, відколи розкішний бумеранг з'явився на австралійському сайті компанії, соцмережі і місцеві ЗМІ просто "вибухнули" несхвальними коментарями у бік французького бренду.

Компанія уже спробувала вибачитися: "Chanel вкрай прихильна поважати усі культури, і нам шкода, що хтось міг відчути себе ображеним".

Та багато критиків заявляють, що вибачень недостатньо, і вимагають від французької компанії компенсацій.

Водночас Бібі Барба переконана, що замість компенсацій Chanel могла б зайнятися благодійністю.

"Вони мають пожертвувати кошти, які отримають від цього, на компанію проти підробок, аби ми могли лобіювати це питання в уряді, щоб вони зробили щось з цього приводу". - каже вона.

"Це конкретний випадок отримав багато уваги саме через Chanel. Але подібне відбувається у величезних масштабах, і відбувається постійно. І не лише з бумерангами - але й з малюнками, діджеріду й іншими речами".

Вона також вказує на іронію ситуації: "Chanel та інші люксові бренди ненавидять, коли інші цуплять їхні логотипи і виготовляють копії їхньої продукції. Це влучне зауваження, аби змусити їх загладити свою провину".