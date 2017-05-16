Chanel випустила бумеранг за 1,5 тис. доларів
Французький бренд Chanel випустив у продаж в Австралії бумеранг, вартістю майже 2 тисячі австралійських доларів (1,5 тис. доларів США), спричинивши шквал критики і глузувань.
Бумеранг можна знайти на сайті компанії у розділі "Інші аксесуари". Він доданий до колекції весна-літо 2017 - разом із ракетками для пляжного тенісу за понад 3 тисячі доларів.
Критика щодо високої ціни за можливість отримати брендову річ - не надто рідкісна для таких компаній. Проте цього разу французький бренд потерпає від звинувачень в образі й приниженні місцевої культури.
"Це просто-таки незаконне привласнення культури аборигенів", - заявила у коментарі ВВС директор організації Indigenous Arts Code Ґабріель Салліван, що займається захистом культури і мистецтва корінних австралійських народів. Упродовж років її організація перешкоджає незаконному імпорту і продажу фальшивих предметів тієї культури.
"Chanel - велика компанія, якій це має бути відомо, - додає пані Салліван. - Я не бачу тут різниці із дешевим фальшивим бумерангом, який продають у аеропорту. Це просто дорожча його версія".
Культурний символ
Бумеранг був традиційним знаряддям для полювання у корінних австралійських народів. Проте, за словами місцевої художниці Бібі Барба, не тільки.
За її словами, бумеранги мають велике культурне значення, оскільки вони допомагали передавати культурний спадок і традиції із покоління у покоління.
"Для нас вони є культурним символом, - сказала вона у коментарі ВВС. - Багато тубільських митців створюють свої роботи на них, і у кожній частині країни це мистецтво буде різним і буде мати різне значення".
Попри те, що багато художників досі виготовляють ці артефакти, і попри їхню популярність серед туристів, більшість бумерангів, які іноземні гості забирають із собою додому, виготовляються не місцевими ремісниками - і навіть не в Австралії.
Раніше цього року організація Indigenous Arts Code запустила кампанію із заборони продажу бумерангів, виготовлених у Китаї та Індонезії.
За словами пані Салліван, "масове виробництво відбирає можливість у корінних народів і митців продавати автентичну продукцію".
Chanel: компенсація чи благодійність?
Ігнорування місцевих культурних звичаїв і надвисока ціна - чудове поєднання для того, щоб опинитися під шквалом критики - що і сталося із Chanel.
Упродовж останніх двох днів, відколи розкішний бумеранг з'явився на австралійському сайті компанії, соцмережі і місцеві ЗМІ просто "вибухнули" несхвальними коментарями у бік французького бренду.
Компанія уже спробувала вибачитися: "Chanel вкрай прихильна поважати усі культури, і нам шкода, що хтось міг відчути себе ображеним".
Та багато критиків заявляють, що вибачень недостатньо, і вимагають від французької компанії компенсацій.
Водночас Бібі Барба переконана, що замість компенсацій Chanel могла б зайнятися благодійністю.
"Вони мають пожертвувати кошти, які отримають від цього, на компанію проти підробок, аби ми могли лобіювати це питання в уряді, щоб вони зробили щось з цього приводу". - каже вона.
"Це конкретний випадок отримав багато уваги саме через Chanel. Але подібне відбувається у величезних масштабах, і відбувається постійно. І не лише з бумерангами - але й з малюнками, діджеріду й іншими речами".
Вона також вказує на іронію ситуації: "Chanel та інші люксові бренди ненавидять, коли інші цуплять їхні логотипи і виготовляють копії їхньої продукції. Це влучне зауваження, аби змусити їх загладити свою провину".