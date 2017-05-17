Чернігів: пам'ятник Хмельницькому хочуть розвернути спиною до Москви

Копирайт изображения chernigiv-rada.gov.ua

У Чернігові пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому розвернуть спиною до Москви, повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.

Поворот скульптури гетьмана на 180 градусів обійдеться міському бюджету у 700 тисяч гривень, зазначили у міськраді.

"Найближчим часом у Чернігові будуть проведені роботи з реконструкції постаменту пам'ятника Богдану Хмельницькому, який розміщений в однойменному сквері. Планується, що фігуру Хмельницького розвернуть, встановивши обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви", - зазначила влада міста.

У відомстві нагадують, що за проектом архітектора Андрія Карнабеда, гетьман мав би стояти спиною на схід.

Однак, "під час будівництва об'єкта тодішнє партійне керівництво змусило будівельників поставити гетьмана обличчям до обкому партії", - зазначили у прес-службі.