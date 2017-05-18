П’ятеро військових дістали поранення в АТО

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Протягом минулої доби п'ятеро українських військових дістали поранення в зоні АТО. Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, за цей час бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

На приморському напрямку найгарячішими точками залишаються райони Широкиного, Павлополя, Красногорівки та Мар'їнки. Також сепаратисти здійснювали обстріли в районі Водяного, Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. У районі Павлополя вони стріляли з мінометів 120 мм калібру.

На донецькому напрямку поблизу Авдіївки сепаратисти вели вогонь із 120-мм мінометів й озброєння танку. Також в районі Кодеми, вони застосували 122-мм артилерійські системи.

На луганському напрямку бойовики стріляли з 120-мм та 82-мм мінометів поблизу Кримського, з міномети калібру 82 мм - в районі Новоолександрівки. Біля Новозванівки сепаратисти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем стріляли неподалік Троїцького та Лобачево.

У "ДНР" звинувачують в обстрілах українських військових.