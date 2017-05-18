Помер вокаліст гурту Soundgarden Кріс Корнелл

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Лідер гурту Soundgarden Кріс Корнелл помер у США у віці 52 років, повідомив представник виконавця Брайан Бамбері.

Корнелл також відомий як вокаліст гурту Audioslave. У 2006 році він виконав головну композицію до фільму про Джеймса Бонда "Казино Рояль".

У повідомленні пан Бамбері зазначив, що смерть була "раптовою та неочікуваною".

Родичі померлого співака співпрацюють з медекспертами, щоби встановити причину смерті, та просять представників ЗМІ не надокучати.

Лідер Soundgarden помер уночі у Детройті, де напередодні давав концерт. Гурт планував дати ще кілька концертів цього місяця.

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Кріс Корнелл народився 20 липня 1964 року.

Як соліст він записав чотири студійних альбоми, останній з яких - Higher Truth - у 2015 році.