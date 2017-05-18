Україна вшановує жертв депортації кримських татар

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В Україні вшановують жертв депортації кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації татар з Криму в Узбекистан і сусідні райони Казахстану та Таджикистану.

За даними Українського інституту національної пам'яті, усього з Криму за перші два дні примусово виселили 191 тисячу осіб. Ще майже шість тисяч татар звинуватили у співпраці з німцями та заарештували і відправили до ГУЛАГу.

У результаті депортації загинуло 46% чисельності кримськотатарського населення, серед яких половина - це діти до 18 років.

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

О 12:00 годині в Україні пом'янули жертв депортації хвилиною мовчання.

Також о 12:00 в усіх кафедральних храмах УПЦ Київського Патріархату протягом 5 хвилин дзвонили у дзвони на на знак солідарності з кримськотатарським народом та скорботи.

У Києві в театрі Національної опери о 16 годині відбудеться вечір-реквієм за участю президента України Петра Порошенка.

О 18:00 почнеться мітинг на Майдані Незалежності, присвячений пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Після мітингу о 20:00 відбудеться прем'єра художнього фільму Ахтема Сейтаблаєва "Чужа молитва".

Окрім Києва скорботні заходи пройдуть у багатьох обласних містах України.