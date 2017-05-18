Потяг Ковель-Холм запустять 12 червня - Балчун

12 червня у перший рейс вирушить потяг Ковель-Холм, повідомив голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"Це довгоочікуваний маршрут", - сказав пан Балчун, якого цитує прес-служба "Укрзалізниці".

Це буде вже другий денний поїзд до Польщі. Раніше залізничники запустили швидкісний потяг Київ-Львів-Перемишль, який, як кажуть в "Укрзалізниці", зараз дуже добре наповнюється.

Він також повідомив, що в планах Укрзалізниці розвиток інших міжнародних сполучень.

"Наразі ми ведемо переговори зі Словаччиною та Угорщиною, адже з безвізом очікуємо великий попит на перевезення до цих країн", - заявив пан Балчун.