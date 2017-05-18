ГПУ: Сталіну і Берії підписали підозру в депортації кримських татар

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Прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії в насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп із території Кримської АРСР. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, слідство встановило понад 250 сімей потенційних потерпілих.

Як свідків і потерпілих допитали 63 людини, з них 45 жителів анексованого Криму.

Також склали реєстр осіб, яких насильно виселили з території Криму.

На підставі отриманих матеріалів слідчий призначив демографічну експертизу.

ГПУ направила запити про міжнародну правову допомогу до Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан і Російської Федерації.

На підставі отриманих матеріалів призначено демографічну експертизу.

16 травня ГПУ отримала висновок експерта Інституту демографії, у якому зазначено, що "насильницьке переселення у 1944 році понад 225 тисяч представників кримськотатарського народу...призвело до часткового фізичного їхнього знищення".

Під час депортації та в місцях спецпоселень від хвороб, епідемій та голоду загинуло майже половина з депортованих кримських татар, зазначили у ГПУ.