Київ: для реконструкції шляхопроводу на Шулявці знесуть "Більшовик"

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Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метрополітену "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Рішення ухвалили на засіданні містобудівної ради.

Проект представив інститут "Київдормістпроект".

Проект розв'язки передбачає знесення корпусу заводу "Більшовик" та будівництво на його місці петлі.

Також передбачили поворот з вулиці Довженка на проспект Перемоги і другого з'їзду зі шляхопроводу на проспект Перемоги.

Новий шляхопровід мають побудувати за 12 місяців. Його вартість - 400 мільйонів гривень.