У Нью-Йорку авто в'їхало у пішоходів: є поранені

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У Нью-Йорку на Таймс-сквер автомобіль в'їхав у натовп на тротуарі. За повідомленнями, одна людина загинула і кілька інших були поранені.

Водія затримали, а район перекрили, повідомила поліція Нью-Йорка.

Щонайменше 10 людей отримують медичну допомогу на місці події, повідомив агенції Reuters один із очевидців.

Повідомляють, що автомобіль переїхав через бордюр неподалік місця, популярного серед туристів.