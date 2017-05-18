У Нью-Йорку авто в'їхало у пішоходів: є поранені
- 18 травня 2017
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У Нью-Йорку на Таймс-сквер автомобіль в'їхав у натовп на тротуарі. За повідомленнями, одна людина загинула і кілька інших були поранені.
Водія затримали, а район перекрили, повідомила поліція Нью-Йорка.
Щонайменше 10 людей отримують медичну допомогу на місці події, повідомив агенції Reuters один із очевидців.
Повідомляють, що автомобіль переїхав через бордюр неподалік місця, популярного серед туристів.