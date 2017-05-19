Греція підвищить податки і скоротить пенсії заради міжнародних кредитів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники кидали у поліцейських пляшки із запальною сумішшю, протестуючи проти рішень парламенту

Парламент Греції проголосував за пакет нових заходів жорсткої економії, ухвалення яких є передумовою отримання міжнародних кредитів.

Документ передбачає підвищення податків і скорочення розміру пенсій.

Суперечливі закони були ухвалені 153-ма голосами депутатів із 300 при необхідних 151.

Голосування відбулося напередодні засідання Єврогрупи, в ході якого 22 травня учасники мають оцінити ефективність реформ у Греції і вирішити, чи надавати країні черговий транш розміром 7,5 млрд євро.

Виступаючи після голосування, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що Греція виконала свої зобов'язання щодо реформ.

"Ми очікуємо від Єврогрупи в понеділок рішення, спрямованого на послаблення боргового тягаря", - сказав він.

Іноземні кредитори - Єврокомісія, МВФ, Європейський центробанк і Європейський стабілізаційний механізм - регулярно проводять оцінку виконання зобов'язань Грецією.

Під час голосування у парламенті у центрі Афін тривали акції протесту проти подальшої економії бюджету країни.

В акціях взяли участь близько 10 тисяч осіб. Кілька протестувальників кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю, у відповідь ті застосували сльозогінний газ.

На початку травня влада Греції та іноземні кредитори домовилися про пакет реформ. Повідомлялося, що Афіни пообіцяли знову скоротити пенсійні виплати в 2019 році і підвищити податки в 2020-му з метою заощадження 2% ВВП.

Загалом Греція вже отримала близько 200 млрд євро допомоги.

На початок 2016 року держборг Греції становив 321 млрд євро.

Економічні показники, опубліковані владою Греції цього тижня, свідчать, що країна знову - вперше з 2012 року - перебуває на межі рецесії.