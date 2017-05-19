Сім'ю Жанни Фріске зобов'язали повернути кошти, зібрані на лікування

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Суд у Москві ухвалив рішення стягнути 21,6 млн рублів (близько 380 тисяч доларів) з сім'ї співачки Жанни Фріске, яка померла від раку 2015 року. Позов подала благодійна організація "Русфонд", яка збирала гроші на лікування Фріске.

Відповідачами у справі були батьки Фріске Володимир і Ольга й неповнолітній син Платон в особі його батька Дмитра Шепелєва.

Їхні представники просили суд припинити провадження у справі за відсутністю доказів.

У січні 2017 року "Русфонд" звернувся до суду, аби домогтися звіту про витрату понад 25 млн рублів (438 тисяч доларів), зібраних на лікування Жанни Фріске за допомогою телеглядачів Першого каналу.

Як заявили в "Русфонді", договір, укладений з Фріске, передбачав цільове витрачання коштів і зобов'язував подати звіт про витрати на лікування, а невитрачені суми мали були повернуті.

За життя Фріске, стверджують в "Русфонді", був наданий звіт про витрати на суму близько 4 млн рублів (70 тисяч доларів).

Решта суми, вважає фонд, на момент смерті Фріске перебувала на її рахунку, але потім її вивели на рахунки третіх осіб.

Жанна Фріске стала відомою завдяки участі в поп-гурті "Блестящие", в якому вона виступала з 1996 року.

2003 року вона почала сольну кар'єру. У червні 2015 року артистка померла від раку.