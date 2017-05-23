США хочуть замінити безкоштовну військову допомогу для України на кредити

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Адміністрація президента США Дональда Трампа у своїх пропозиціях до бюджету на 2018 рік планує замінити надання безоплатних грантів на військову допомогу Україні та іншим країнам на програму кредитування.

Цю інформацію підтвердив журналістам директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні.

"Ми змінюємо кілька іноземних військових програм з прямих грантів на кредитування", - сказав він.

За словами пана Малвейні, "замість того, щоби дати комусь 100 млн доларів, ми дамо їм кредитні гарантії і вони зможуть купити за них більше речей".

При цьому він додав, що військова допомога збережеться для двох ключових партнерів США на Близькому Сході - Єгипту та Ізраїлю.

За словами видання Wall Street Journal, яке першим повідомило про таку пропозицію, це стосуватиметься таких країн, як Україна, Пакистан, Туніс, Ліван, Колумбія, Філіппіни та В'єтнам.

На початку травня посольство України в США повідомило, що обидві палати Конгресу США ухвалили закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, за яким планується виділити не менше $560 мільйонів на програми допомоги Україні.