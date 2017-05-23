Відповідальність за вибух у Манчестері взяла "Ісламська держава"

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Угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух в Манчестері, жертвами якого стали 22 людини, у тому числі діти. Про це повідомляє інформаційний ресурс угрупування Amaq.

Перед цим прем'єр-міністр Британії Тереза Мей повідомила, що поліція встановила особу людини, яка здійснила вибух на Manchester Arena . Однак його ім'я влада вирішила поки що не називати.

За підозрою в причетності до вибуху поліція затримала 23-річного чоловіка.

Правоохоронці розслідують подію як теракт.

Чоловік, який загинув під час вибуху, приніс на собі саморобний вибуховий пристрій, який привів у дію, додали правоохоронці.

У вівторок стало відоме ім'я першої загиблої - це 18-річна студентка Джорджина Калландер, яка навчалася в Ланкаширі.

Тим часом у соцмережах люди шукають родичів і близьких, які були на концерті і з якими зник зв'язок.

Пізно ввечері в понеділок, 22 травня, внаслідок вибуху на концерті на Manchester Arena загинули 22 людини, серед них діти, поранені 59 осіб.