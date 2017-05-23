Манчестер: поліція провела арешт

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Поліція арештувала 23-річного чоловіка у зв'язку з вибухом у Манчестері, повідомили правоохоронці.

Арешт провели у південному районі міста Чорлтоні.

Кореспондент BBC Денні Шоу повідомляє, що за цим можуть послідувати та інші арешти та рейди.

Тим часом поліція заявила, що вибухівка, яку підірвали після концерту на Manchester Arena, була "саморобною".

Свідки розповіли BBC, що в бомбі були гайки та болти.

Вибух забрав життя 22 людей, десятки також поранені.

У віторок стало відоме ім'я першої загиблої - це 18-річна студентка Джорджина Калландер, яка навчалася в Ланкаширі.

Тим часом у соцмережах люди шукають родичів і близьких, які були на концерті і з якими зник зв'язок.

Влада каже, що вибух влаштував смертник.

За словами прем'єрки Терези Мей, спецслужби думають, що знають його особу, але ще мають це підтвердити.