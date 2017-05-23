На Чернігівщині зупинили "чорного археолога" - СБУ

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Правоохоронці не дозволили вивезти з України прикраси часів Київської Русі, повідомляє управління СБУ в Чернігівській області.

Місцевий мешканець, якого спецслужба називає "чорним археологом", знайшов скарб зі старовинних прикрас із золота та срібла.

Він намагався продати їх за межі країни, кажуть в СБУ, але цьому вдалося запобігти.

У будинку чоловіка знайшли і вилучили чимало культурних цінностей, попередньо - 12-13-го століть.

Працював він сам чи мав спільників - поки що невідомо.

"Поки що жодній особі про підозру не повідомляли, тому казати - чи один, чи декілька (осіб діяло. - Ред.) - я не можу. ... Ми поки з'ясовуємо всі обставини. Ні про яку групу мова ще не ведеться. ... Вилучено у громадянина України. Тому з'ясовуємо, за яких обставин він набув ці предмети", - пояснює Андрій Дешко, заступник начальника слідчого відділу управління СБУ в Чернігівській області.

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Вилучені предмети передадуть на експертизу до Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського.

Тільки після ретельного вивчення науковці зможуть назвати орієнтовну їхню вартість та історико-культурну цінність.

"Усі ці предмети належать до групи достатньо відомих у Київській Русі скарбів. ... Їх ховали протягом першої половини 13-го століття і десь до середини 14-15-го століття. Подібні скарби траплялися - трішки в іншому розмірі, не всі предмети одночасно - але вони траплялися в Чернігові", - розповідає директор Музею імені Тарновського Сергій Лаєвський.

За попередніми оцінками, вилучені речі можуть становити культурну цінність. Але точно визначити, що це за предмети і звідки, зможуть після експертизи, каже він.

У тому, що знайдений скарб - це частина древнього поховання, історик сумнівається. Пояснює - в ті часи людей ховали за іншим обрядом.

"Подібний набір - він трапляється в цю добу (кінець 12-го - перша половина 13-го століття) швидше у скарбах. Оскільки за християнськими звичаями до Бога йшли жебраками. Багатим людям під голову клали цеглу, вдягали "рубище", тобто поганий одяг, щоби Господь бачив нещасного, який іде тільки зі своїми думками, зі своїми вчинками, а не зі своїм багатством", - пояснює пан Лаєвський.

"Очевидно, що ці речі, коли їх ховали, використовували не за призначенням, а як цінність. Це сьогодні срібло майже нічого не коштує, а в ті часи це був один із найбільш коштовних металів", - додає він.

За цим інцидентом зареєстроване кримінальне провадження: поки що - замах на контрабанду.