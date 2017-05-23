У Німеччині викрили масштабний клан крадіїв

Копирайт изображения Getty Images

Мюнхенська поліція заявляє, що викрила масштабний злочинний клан, який займався крадіжками із помешкань.

Вважають, що це угруповання може відповідати за п'яту частину всіх крадіжок із проникненням у країні.

Поліція порівняла мережу зі спрутом, який запустив щупальця по всій Європі.

Правоохоронці вважають, що це угруповання нараховує близько 500 членів, які пов'язані між собою родинними зв'язками.

Розслідування почалося, коли в січні 2016 року поліція упіймала трьох жінок, які намагалися проникнути в помешкання у Мюнхені.

Після цього у Хорватії, Іспанії та Німеччині пройшла низка арештів.

Комісар Райнгольд Бергманн розповів журналістам, що організація може мати десятки відгалужень у інших країнах, зокрема Бельгії, Франції та Італії.

Молоді жінки як "робочі бджоли"

Арештовані жінки привернули увагу поліції майстерністю й швидкістю, з якою вони проникли в приміщення.

Підозрювані твердили, що не досягли повноліття. Але поліція виявила, що їхні документи були підроблені і що жінки були пов'язані з більшою групою, яка виникла у Хорватії.

Далі були арешти іще 20 молодих жінок у Мюнхені. Правоохоронці назвали їх "робочими бджолами".

Крім того, у Хорватії арештували двох можливих лідерів клану, а в Німеччині - двох людей, яких вважають "керівниками середньої ланки".

За словами пана Бергманна, жінок використовували, бо вони були обережніші і їм менше загрожувала тюрма.

Їх навіть передавали між різними "філіями" угруповання, яке мало жорстку ієрархію. "Вони не мали вибору", - каже пан Бергманн.

Оцінити обсяги збитків, нанесених кланом, наразі важко, каже поліція. Але вони можуть сягнути мільйонів євро.

Підозрювані лідери мережі мешкали у розкішних віллах у Загребі, оздоблених мармуром.

Правоохоронці вилучили коштовності, цінні речі та сотні тисяч євро готівкою, а також намагаються знайти їхніх власників.