Балчун: перший потяг Львів-Краків планують на 1 серпня

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Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявив, що з 1 серпня планується запуск першого потяга Львів-Краків. Про це повідомили в прес-службі компанії.

"Працюємо над впровадженням залізничного сполучення з Краковом. Можливо, приймемо пропозицію польських колег і реалізуємо проект за допомогою системи розсувних візків SUW-2000. Зараз вивчаємо варіанти", - повідомив пан Балчун.

"Укрзалізниця" також хоче пустити потяг із Чернівців до Румунії.

Компанія планує міжнародні проекти через безвізовий режим України з ЄС.