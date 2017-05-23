Бойовики відкрили вогонь по Авдіївці, є поранений - АТО

  • 23 травня 2017
Авдіївка Копирайт изображения UNIAN

Близько 16.00 бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомили у штабі АТО.

Під час обстрілу поранено одного цивільного.

"Під час обстрілу був зруйнований приватний будинок та декілька зазнали суттєвих пошкоджень по вулиці Лермонтова", - повідомили українські військові.

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