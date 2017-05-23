Екс-голова ЦРУ каже, що попереджав ФСБ про втручання у вибори

Копирайт изображения Reuters Image caption Екс-керівник ЦРУ заявив, що обговорював із ФСБ імовірне російське втручання у вибори

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що в минулому році попереджав керівника ФСБ Олександра Бортнікова, що втручання Росії у вибори в США завдасть серйозної шкоди двостороннім відносинам.

"Усім має бути зрозуміло, що Росія безсоромно втручалася у процес президентських виборів у 2016 році. Вони зробили це, попри наш суворий протест і чіткі попередження, аби вони цього не робили", - заявив пан Бреннан на слуханнях у Палаті представників США.

За словами екс-керівника розвідслужби, пан Бортніков двічі заперечував будь-яке втручання у вибори з боку Росії. Проте обіцяв передати послання пана Бреннана президенту Володимиру Путіну.

"Думаю, що я був першим американським чиновником, який попередив Росію щодо проблеми", - сказав він.

Комітет із розвідки Палати представників продовжує проводити розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію, а також зв'язків Москви з членами передвиборчого штабу президента Дональда Трампа.

17 травня міністерство юстиції США призначило спецпрокурора для розслідування імовірного втручання Росії в американські вибори. Ним став Роберт Мюллер, який очолював Федеральне бюро розслідувань із 2001 по 2013 рік.

Дональд Трамп наприкінці квітня заявив, що припускає втручання Росії у передвиборну кампанію із допомогою хакерських атак. Втім, він відкинув можливість змови свого штабу з російськими спецслужбами.

Російська влада неодноразово заявляла, що Москва не втручалася у вибори.