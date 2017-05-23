Поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного у нападі

У нападі у Манчестері підозрюють місцевого жителя Салмана Абеді, повідомив керівник міської поліції Іан Хопкінс.

"Ми підозрюємо 22-річного Салмана Абеді. Однак ми не отримали ще підтвердження коронера, тому більше нічого щодо цього не коментуємо", - сказав пан Хопкінс.

Раніше про ім'я ймовірного нападника повідомляли телеканал CBS News і агентство AP без уточнення джерел інформації.

Як повідомляє кореспондент BBC з Манчестера, поліція вказує, що пан Абеді народився у Манчестері, а його сім'я родом з Лівії.

Напад у Манчестері стався у понеділок увечері під час концерту американської співачки Аріани Гранде.

За останніми даними, через вибух на "Манчестер Арені" загинули 22 людини, щонайменше 120 отримали поранення.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".