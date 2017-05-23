Міністр агрополітики Кутовий подав у відставку

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Міністр аграрної політики України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Пан Кутовий відзначив, що зараз завершується п'ятий рік його роботи в політиці.

Причин свого рішення він не пояснив.

Відомство відзначає, що під час роботи цього міністра доля сільськогосподарської продукції в загальному експорті країни сягнула 42%.

Пан Кутовий став міністром агрополітики в уряді Володимира Гройсмана у квітні 2016 року.

Як і його попередник на посаді Олексій Павленко, він кілька років очолював одну з найбільших агрокомпаній України "Райз".

На виборах до Ради у 2012 році виграв мажоритарний округ у Полтавській області від УДАРу, а в 2014 - від БПП.

У Раді очолював профільний комітет з аграрної політики.

Перша освіта Тараса Кутового - академія СБУ, а економічну освіту він здобув в Київському економічному університеті.