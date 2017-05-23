Міністр агрополітики Кутовий подав у відставку
Міністр аграрної політики України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Пан Кутовий відзначив, що зараз завершується п'ятий рік його роботи в політиці.
Причин свого рішення він не пояснив.
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Відомство відзначає, що під час роботи цього міністра доля сільськогосподарської продукції в загальному експорті країни сягнула 42%.
Пан Кутовий став міністром агрополітики в уряді Володимира Гройсмана у квітні 2016 року.
Як і його попередник на посаді Олексій Павленко, він кілька років очолював одну з найбільших агрокомпаній України "Райз".
На виборах до Ради у 2012 році виграв мажоритарний округ у Полтавській області від УДАРу, а в 2014 - від БПП.
У Раді очолював профільний комітет з аграрної політики.
Перша освіта Тараса Кутового - академія СБУ, а економічну освіту він здобув в Київському економічному університеті.