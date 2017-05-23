Британія: рівень терористичної загрози підвищили до максимуму
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про максимальне підвищення рівня терористичної загрози у країні, що означає безпосередню загрозу нападу.
Не можна відкидати те, що в Британії є група людей, які причетні до атаки в Манчестері, заявила прем'єр-міністр.
Для захисту ключових об'єктів країни залучать військових. До патрулювання вулиць також залучать армію, сказала пані Мей.
Військові також охоронятимуть інші заходи, такі як концерти. За словами пані Мей, вони працюватимуть разом із правоохоронцями.
Влада пішла на цей крок через напад у Манчестері, який здійснив Салман Абеді, сказала прем'єр-міністр.
Двадцять дві людини загинули, щонайменше 59 поранені після вибуху на концерті. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".