Британія: рівень терористичної загрози підвищили до максимуму

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Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про максимальне підвищення рівня терористичної загрози у країні, що означає безпосередню загрозу нападу.

Не можна відкидати те, що в Британії є група людей, які причетні до атаки в Манчестері, заявила прем'єр-міністр.

Для захисту ключових об'єктів країни залучать військових. До патрулювання вулиць також залучать армію, сказала пані Мей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 23 травня Тереза Мей відвідала місце нападу разом з головою міської поліції Іаном Хопкінсом

Військові також охоронятимуть інші заходи, такі як концерти. За словами пані Мей, вони працюватимуть разом із правоохоронцями.

Влада пішла на цей крок через напад у Манчестері, який здійснив Салман Абеді, сказала прем'єр-міністр.

Двадцять дві людини загинули, щонайменше 59 поранені після вибуху на концерті. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".