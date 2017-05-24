Польські й українські експерти домовлятимуться про пам’ятники – В'ятрович

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У червні відбудеться зустріч компетентних органів України та Польщі для вирішення питання українських та польських пам'ятників. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович за підсумками розмови з польським колегою.

"Про вчорашню розмову з главою польського Інституту національної пам'яті Ярославом Шареком. Найважливіше: домовилися на початку червня провести зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників. Цим мають займатися спеціально уповноважені державні органи, а не громадські активісти чи місцева влада",- написав пан В'ятрович у Facebook.

26 квітня у Польщі націоналісти за дозволом місцевої влади розібрали пам'ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі. Пам'ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому.

Усього, за підрахунками Інституту національної пам'яті, за три роки у Польщі зруйнували або осквернили 15 українських пам'ятників, в Україні — 4 польських, усіх їх відновили коштом української сторони, у той час як у Польщі не відновили жоден.