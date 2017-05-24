400 обшуків, десятки затриманих: силовики взялися за екс-податківців

Копирайт изображения KMU.GOV.UA Image caption Міністр внутрішніх справ Аваков доповів на засіданні уряду

Прем'єр Володимир Гройсман закликав ефективно завершити у суді справи проти колишніх високопосадовців.

Так він прокоментував заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо розслідування проти екс-посадовців міністерства доходів і зборів, а також пов'язані із цим обшуки.

Пан Гройсман сподівається, що розслідування буде ефективним, і наголосив на ролі судової гілки влади в цьому процесі.

"Вони займалися відкатами по ПДВ, по інших податках, які мали сплачуватися в бюджет. Важливо, аби все це було доведено до завершення", - заявив прем'єр.

На засіданні уряду міністр внутрішніх справ повідомив, що наразі у різних регіонах України відбуваються понад 400 обшуків в рамках розслідування фактів ухилення від сплати податків через так звані "податкові ями" в період з 2011 по 2014 роки.

За словами пана Авакова, затримані десятки осіб. Це колишні високопосадовці Міндоходів та екс-керівники підприємств, які служили "майданчиками" для ухилення від сплати податків та відмивання коштів.

"На даний час у різних регіонах України ми проводимо найбільшу антикорупційну операцію за всю історію України, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводяться 454 обшуки, затримано станом на зараз 22 особи", - заявив Арсен Аваков на засіданні уряду.

За інформацією міністра, загальний обсяг збитків, нанесених державі через дії порушників, перевищує 95,921 млрд грн.

Більшу суму - 97 млрд грн - раніше озвучив на брифінгу головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він повідомив про понад 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

Пан Матіос уточнив, що йдеться, зокрема, про колишніх начальників податкових адміністрацій у Дніпропетровській, Луганській областях, АРК Крим, керівників майже усіх районів Києва, заступників керівників Полтавської та Харківських податкових.

Затриманих доправлять до Києва. Тут їм вручатимуть підозру і направлятимуть одразу до Печерського суду для обрання запобіжного заходу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За час своєї відстуності в Україні екс-керівник Міндоходів Олександр Клименко провів кілька відео-конференції

У лютому цього року Апеляційний суд Києва заочно арештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. У 2014 Генпрокуратура оголосила підозру екс-міністру у тому, що він заволодів державним майном в особливо великих розмірах.

Проте станом на травень 2017 року Інтерпол зняв з розшуку усіх посадовців часів президентства Віктора Януковича, зокрема й екс-керівника міністерства з доходів та зборів Клименка.

На початку травня цього року президент Порошенко заявив, що на рахунки Держказначейства надійшли $1,1 млрд - на виконання рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича", що набуло чинності наприкінці квітня.

Але досі це рішення не оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.