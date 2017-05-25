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За даними СММ ОБСЄ, у 2017 році на Донбасі загинули 44 цивільних, ще 175 поранені. Про це повідомив перший заступник голови місії в Україні Александр Хуг у Twitter.

Він також заявив, що така ситуація виникла через те, що сторони розгортають військове обладнання у містах і передмістях. Люди, живуть поблизу - гинуть.

У місії зазначили, що у порівнянні з попереднім роком, показники збільшилися на 110%. Минулого року загинули 23 цивільних, 84 поранені, повідомили у місії.