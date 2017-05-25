Image caption Ділянка нелегального видобутку бурштину

На Волині виявили підпільні цехи з обробки бурштину та вилучили майже 400 кг каменю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Копирайт изображения vol.gp.gov.ua

"Під час санкціонованих судом обшуків у помешканні громадянина та в приміщеннях, які належать господарським товариствам, у місті Луцьку вилучено близько 400 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій та обробленого "сонячного каменю", а також верстати для його обробки", - сказано у повідомленні.

Раніше на Рівненщині через бурштин затримали районного прокурора.

Влітку спецпідрозділи Нацполіції затримали групу незаконних видобувачів бурштину, які збили безпілотники правоохоронців і мали бронемашину.