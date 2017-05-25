У Кувейті впіймали голуба з рюкзачком наркотиків

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Кувейтські митники упіймали голуба, який ніс на спині наркотики.

Вони були складені у мініатюрний рюкзачок на спині птахи, повідомляє кувейтська газета al-Rai.

Загалом, за даними ЗМІ, вона несла 178 таблеток кетаміну - знеболювального, яке також використовують як рекреаційний наркотик.

Голуба впіймали у населеному пункті Абдалі неподалік від кордону з Іраком.

Журналіст Абдулла Фамі розповів BBC, що митники знали про такий спосіб контрабанди наркотиків, але упіймали такого "кур'єра" вперше.

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В інших країнах, утім, такі випадки були задокументовані. Зазвичай птахи перевозять там легкі, але дорогі наркотики.

У 2015 році тюремні охоронці в Коста-Риці упіймали голуба, який ніс кокаїн та каннабіс у мішечку.

А в 2011 році колумбійська поліція виявила голуба, який не міг перелетіти через в'язничний мур, бо його обтяжувала марихуана і кокаїн.

Голубів використовують для пересилання повідомлень від часів Давнього Риму, використовуючи їхнє феноменальне вміння знаходити домівку.