Керрі порадив американцям учити російську

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Колишній держсекретар США Джон Керрі порадив американцям, які хочуть вплинути на нову адміністрацію, учити російську.

Пан Керрі виступав у Школі управління імені Кеннеді Гарвардського університету.

Він різко розкритикував Дональда Трампа та його команду. У США зараз розслідують заяви про російський вплив на виборах у 2016 році, зокрема можливі зв'язки між окремими людьми в кампанії Трампа і російським урядом.

"Мене часто просять розкрити секрет, як можна реально вплинути на уряд. Раніше я відповідав: або балотуйтесь, або отримайте ступінь Школи управління імені Кеннеді. А з цим Білим домом я би сказав: купіть підписку на Rosetta Stone і вчіть російську", - сказав пан Керрі в середу.

Rosetta Stone - це мережевий ресурс вивчення мови.

Міністерство закордонних справ Росії натомість порадило пану Керрі прочитати вірші поета Володимира Маяковського.

Копирайт изображения AFP Image caption Марія Захарова процитувала рядки "Та будь я хоч негром старим-престарим, труди поклав би шалені, щоб російську знати тільки затим, що мовив по-російськи Ленін" (переклад Миколи Бажана)

Зокрема речниця відомства Марія Захарова згадала про вірш "Нашому юнацтву", який прославляв російську як мову Володимира Леніна.