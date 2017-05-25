Керрі порадив американцям учити російську
Колишній держсекретар США Джон Керрі порадив американцям, які хочуть вплинути на нову адміністрацію, учити російську.
Пан Керрі виступав у Школі управління імені Кеннеді Гарвардського університету.
Він різко розкритикував Дональда Трампа та його команду. У США зараз розслідують заяви про російський вплив на виборах у 2016 році, зокрема можливі зв'язки між окремими людьми в кампанії Трампа і російським урядом.
"Мене часто просять розкрити секрет, як можна реально вплинути на уряд. Раніше я відповідав: або балотуйтесь, або отримайте ступінь Школи управління імені Кеннеді. А з цим Білим домом я би сказав: купіть підписку на Rosetta Stone і вчіть російську", - сказав пан Керрі в середу.
Rosetta Stone - це мережевий ресурс вивчення мови.
Міністерство закордонних справ Росії натомість порадило пану Керрі прочитати вірші поета Володимира Маяковського.
Зокрема речниця відомства Марія Захарова згадала про вірш "Нашому юнацтву", який прославляв російську як мову Володимира Леніна.