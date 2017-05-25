Британський суд таки дозволив відімкнути немовля від апарата

Копирайт изображения PA Image caption Лікарі кажуть, що Чарлі не чує, не бачить і не може поворухнутися

Апеляційний суд у Британії постановив, що лікарі можуть відімкнути немовля Чарлі Гарда від системи життєзабезпечення.

Таким чином суд не задовольнив апеляцію батьків дитини, яка має рідкісне генетичне захворювання.

Вони оскаржували рішення іншого суду про те, що немовля можна перевести на паліативну допомогу.

Батьки зібрали 1,3 млн фунтів, щоби відправити 8-місячну дитину на експериментальне лікування у США.

Лікарі вважають, що тримати Чарлі на системі життєзабезпечення і далі не принесе дитині користі, а тільки "розтягне процес умирання".

У лікарні кажуть, що немовля не може бачити, чути, рухатися чи видавати будь-які звуки.

Копирайт изображения PA Image caption Батьки Чарлі хотіли випробувати експериментальне лікування у США

Минулого місяця суддя Високого суду постановив, що підтримку життєзабезпечення слід зупинити і Чарлі треба дати "померти з гідністю".

За його словами, він прийняв це рішення "із важелезним серцем", але "повною упевненістю", що воно в інтересах дитини.

Цей процес мав великий резонанс у Британії.

Батьки немовляти подали апеляцію. Їхній юрист сказав на суді, що вони "хочуть використати всі можливості".

"Суд не повинен стати на шляху їхньої єдиної надії", - сказав він.

За словами адвоката, судді не повинні впливати на реалізацію батьківських прав.

Копирайт изображения Family Handout Image caption Лікарі кажуть, що хвороба Чарлі наразі не лікується

Чарлі має синдром виснаження мітохондріальної ДНК. Це рідкісне захворювання, яке впливає на процес передачі енергії клітинам.

Воно призводить до прогресуючої слабкості м'язів і пошкодження головного мозку.

Лікарі кажуть, що його стан щодня погіршується.