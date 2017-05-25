В Афінах стався вибух в авто екс-прем'єра: він поранений
У столиці Греції стався вибух в авто колишнього прем'єра країни Лукаса Пападімоса.
Він та його водій отримали поранення, але загрози їхнім життям, за повідомленнями, немає.
Поранених відвезли до лікарні.
Що саме викликало вибух - наразі неясно.
За даними Reuters, у машині був схований конверт із вибухівкою, але підтверджень цього поки немає.
"Ми шоковані. Хочу засудити цей огидний акт", - сказав державному радіо міністр Нікос Паппас.
Пан Пападімос був прем'єром Греції з листопада 2011 року до травня 2012-го - у розпал фіскальної кризи.
Також він був віце-президентом Європейського центробанку.
За деякими повідомленнями, у машині були й інші люди, але про їхній стан нічого не відомо.