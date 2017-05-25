Чернівці: шестирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
- 25 травня 2017
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У Чернівцях шестирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки на вулиці Руській. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
Правоохоронці уточнили, що дитина бавилась зі своїм котом біля відчиненого вікна.
"Дівчинка, намагаючись врятувати домашнього улюбленця, впала слідом за ним", - повідомили у поліції.
Наразі дитина перебуває у тяжкому стані, у неї закрита черепно-мозкова травма.