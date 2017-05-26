Напад талібів на військову базу в Афганістані: 15 загиблих

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Щонайменше 15 афганських військовослужбовців загинули в результаті нападу талібів на військову базу в Шах Валі Кот у провінції Кандагар.

Ще п'ятеро людей були поранені, повідомили в міністерстві оборони Афганістану.

Напад стався через десять днів після атаки талібів на іншу військову базу в цьому районі.

Наприкінці квітня бойовики руху Талібан вбили щонайменше 140 афганських військовослужбовців на базі в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.

Після цього нападу міністр оборони Афганістану і начальник генштабу пішли у відставку.

На початку березня понад 30 людей загинули і понад 50 були поранені в результаті нападу бойовиків на найбільший військовий госпіталь в Кабулі. Відповідальність за атаку взяла на себе "Ісламська держава".