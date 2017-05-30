В Авдіївці поранені троє цивільних
- 30 травня 2017
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Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки троє цивільних поранені. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.
За його словами, бойовики обстрілювали житлові квартали: пошкоджені вікна, стіни і дахи.
"Поранено трьох мешканців. Один із поранених - у важкому стані", - написав він на Facebook.
Водночас голова місцевої поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що двоє чоловіків і жінка поранені через вибух снаряду на зупинці громадського транспорту.
Також він повідомив, що у двір приватного господарства потрапила міна.