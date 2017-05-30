В Авдіївці поранені троє цивільних

Копирайт изображения UNIAN

Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки троє цивільних поранені. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

За його словами, бойовики обстрілювали житлові квартали: пошкоджені вікна, стіни і дахи.

"Поранено трьох мешканців. Один із поранених - у важкому стані", - написав він на Facebook.

Водночас голова місцевої поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що двоє чоловіків і жінка поранені через вибух снаряду на зупинці громадського транспорту.

Також він повідомив, що у двір приватного господарства потрапила міна.