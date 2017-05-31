Вибух у Кабулі: 9 загиблих та десятки поранених

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Сильний вибух прогримів у столиці Афганістану неподалік від іноземних посольств та президентського палацу.

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я Афганістану повідомило про 9 загиблих та 84 поранених.

У сотнях метрів від місця події вибуховою хвилею пошкоджено будівлі.

За повідомленням, вибухівку заклали в автомобілі.

Афганська агенція Tolo повідомляє, що вибух стався біля посольства Німеччини.

Фото, які опубліковані у соцмережах, демонструють велику хмару чорного диму над містом. Також видно бите скло, що вкриває землю на значній площі у районі вибуху.

Кореспондент ВВС у Кабулі Харун Назафіджада описує хаос з багатьма пораненими та людьми, яких доправляють до лікарень. За його словами, центральну площу міста оточила поліція.

Він додає, що згорілі автомобілі на місці інциденту свідчать про силу вибухового пристрою.

Поки що точно невідомо, що саме було ціллю атаки, яка вразила дипломатичний та урядовий квартал Кабула.

Image caption Поліцейський показує шматки вибухівки

Останніми місяцями у Кабулі відбуваються вибухи зі смертельними наслідками, які демонструють погіршення безпеки в Афганістані.

Раніше у травні щонайменше вісім цивільних загинули внаслідок атаки на конвой НАТО, який проїжджав повз посольство США.