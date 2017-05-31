ООН попереджає про гуманітарну катастрофу в Ємені

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Ємен перебуває на межі "повної соціальної, економічної та інституційної катастрофи", заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн.

У своєму виступі на засіданні Ради Безпеки пан О'Браєн підкреслив, що країна опинилася в такій ситуації через бездіяльність міжнародної спільноти, і тепер потребує негайної допомоги.

"Мешканці Ємену живуть у скруті, хворіють, помирають у той час, як весь світ спостерігає. Криза там не наближається, вона не є міражем, вона уже там триває - на наших очах", - сказав представник ООН.

За даними ООН, близько семи мільйонів єменців перебувають на межі голоду.

До того ж в Ємені лютує епідемія холери: на сьогоднішній день в країні зареєстровано вже 60 тисяч випадків цього захворювання. 500 хворих померли. А протягом півроку, за даними експертів, можуть захворіти ще близько 150 тисяч людей.

У свою чергу спеціальний посланець ООН Ісмаїл Ульд Шейх Ахмед заявив, що військові дії, які тривають, призводять до мілітаризації населення країни, розповсюдження зброї і використання протипіхотних мін. Він закликав сторони конфлікту повернутися за стіл переговорів і не допустити поглиблення катастрофічної ситуації.

У результаті безперервного конфлікту в Ємені, за даними ООН, лише за останні два роки загинули понад вісім тисяч осіб, близько 45 тисяч поранені.

Гуманітарної допомоги потребують близько 19 мільйонів жителів країни, інфраструктура якої зруйнована.

У Ємені триває протистояння між урядовими силами, які підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і повстанцями-хуситами.