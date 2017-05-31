Копирайт изображения Getty Images

Кількість загиблих від вибуху в Кабулі зросла до 80. Щонайменше 350 людей отримали поранення.

Потужний вибух стався неподалік від іноземних посольств, зокрема німецького, і президентського палацу.

Серед жертв - переважно цивільні. Інцидент стався близько 8:25 за місцевим часом - у годину пік.

У сотнях метрів від місця події вибуховою хвилею пошкоджено будівлі, у них вибило вікна та двері.

За повідомленням, вибухівку заклали в автомобілі. Одні повідомляють, що це була вантажівка, інші кажуть про автоцистерну, яка везла воду.

Копирайт изображения Getty Images

Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність. За нещодавніми нападами в країні, як повідомлялося, стояли "Талібан" та "Ісламська держава".

Фото, які опубліковані у соцмережах, демонструють велику хмару чорного диму над містом. Також видно бите скло, що вкриває землю на значній площі в районі вибуху.

Кореспондент ВВС у Кабулі Харун Назафіджада описує хаос із багатьма пораненими та людьми, яких доправляють до лікарень. За його словами, центральну площу міста оточила поліція.

Копирайт изображения Getty Images

Він додає, що згорілі автомобілі на місці інциденту свідчать про силу вибухового пристрою.

Поки що точно невідомо, що саме було ціллю атаки, яка вразила дипломатичний та урядовий квартал Кабула.

Image caption Поліцейський показує шматки вибухівки

Останніми місяцями у Кабулі відбуваються вибухи зі смертельними наслідками, які демонструють погіршення безпеки в Афганістані.

Раніше у травні щонайменше вісім цивільних загинули внаслідок атаки на конвой НАТО, який проїжджав повз посольство США.