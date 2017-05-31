На Донбасі обстріляли дитячий табір: жертв немає
- 31 травня 2017
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У ніч проти середи на Донеччині обстріляли дитячий табір, заявили в обласній поліції.
У цей час на його території були лише охоронці - заїзд дітей мав початися в червні.
Інцидент стався в селі Зелений Гай.
Постраждалих немає.
Через обстріл пошкоджені вікна їдальні та двох корпусів, кажуть у поліції.
Відкрите провадження за статтею про теракт.