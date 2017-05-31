Уряд погіршив прогноз ВВП і інфляції
- 31 травня 2017
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За ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі уряд відкоригував макропоказники.
Зокрема, прогноз зростання ВВП на кінець поточного року зменшено з 3% до 1,8%, а прогноз щодо інфляції в річному вимірі (грудень до грудня) до 11,2% замість 8,1%.
Разом із тим в уряді прогнозують, що за поміркованим сценарієм у 2018 році український ВВП зросте на 3%, у 2019 - 3,6%, а у 2020 - 4%.