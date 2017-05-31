Гройсман: треба, щоб українець українцю міг продати землю

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що "треба щось робити із обігом земель".

За його словами, треба ще раз широко обговорити це питання, запровадити запобіжники проти можливих ризиків, але вийти на якесь результативне рішення щодо земельної реформи.

"Треба зробити так, щоб українець українцю міг продати землю", - заявив прем'єр.

Він також наголосив, що "категорично заперечує" проти продажу землі "великим холдингам і іноземцям".

Запровадження ринку землі в Україні є чи не найдовше очікуваною, і чи не найбільш суперечливою реформою.

Нині в Україні діє заборона на продаж землі.

МВФ називає земельну реформу однією з головних передумов наступних траншів для Києва. За Меморандумом про співпрацю з фондом, законодавчо земельну реформу мали оформити до кінця травня, а ринок землі має запрацювати з 1 січня 2018.