Трамп хоче вивести США з Паризької кліматичної угоди - ЗМІ

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Президент Трамп налаштований вивести США з Паризької кліматичної угоди, повідомили американські ЗМІ з посиланням на високопосадовців.

У суботу американський лідер відмовився підтвердити зобов'язання своєї країни щодо цієї угоди на саміті "Великої сімки" в Італії.

Він заявив, що прийме рішення, коли повернеться в США.

Про те, що пан Трамп схильний вийти з угоди, повідомило онлайн-видання Axios та ABC News.

Речник німецького уряду Ульріке Деммер прокоментувала це так: "Я, як і ви, бачила ці повідомлення, але не маю жодної інформації поза цим".

"Тож я можу тільки повторити відому позицію, що німецький уряд однозначно підтримує Паризьку кліматичну угоду і ... сподівається, що США залишатимуться прихильними до неї".

Паризька угода - це перша глобальна домовленість про те, що у світі треба скорочувати викиди парникових газів.

На США і Китай припадає майже 40% викидів вуглекислого газу у світі.