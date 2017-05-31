Юрій Стець подав у відставку через стан здоров'я
- 31 травня 2017
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Міністр інформаційної політики Юрій Стець подав заяву про відставку голові Верховної Ради Андрію Парубію. Про це повідомляє прес-служба Мініформполітики.
"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", - заявив держсекретар МІП України Артем Біденко.
Юрій Стець перебуває на лікарняному.
Функції в.о. міністра виконуватиме Еміне Джапарова.
Відставку міністра ініформполітики затверджує Верховна Рада.