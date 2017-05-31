Помер Любомир Гузар

Копирайт изображения unian Image caption Любомир Гузар помер на 85-му році життя

Багаторічний керівник Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.

Про це ВВС Україна повідомили у УГКЦ.

"31 травня 2017 року, о 18-30, на 85 році життя, після важкої недуги, відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ", - йдеться у заяві УГКЦ.

Про поховання архієпископа повідомлять згодом.

"Пішла у вічність велика людина, людина надзвичайно мудра і віддана Україні. Не стало Блаженнійшого Любомира Гузара. Вічна пам'ять", - висловив співчуття прем'єр Володимир Гройсман.

"Мир - то не є відсутність боротьби"

"Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть", - заявив президент Петро Порошенко у зв'язку зі смертю Любомира Гузара.

Голова держави згадав одне з останніх інтерв'ю Любомира Гузара, в якому він сказав : "Мир означає любити один одного. Мир - то не є відсутність боротьби".

"Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов", - зазначив президент.

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові. Тут закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну, а у 1949 році переїхала до США.

Майбутній очільник УГКЦ вивчав філософію в Колегії святого Василія, де в 1954 році одержав ступінь бакалавра. Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому університеті.

Мир означає любити один одного. Мир - то не є відсутність боротьби Любомир Гузар

У 1958 році його висвятили на священика для служіння в Стемфордській єпархії.

В 1969 році переїхав до Рима для продовженим богословських студій, які завершив доктором богослов'я в 1972 році.

У 1993 році повернувся до України. Через три роки його призначили єпископом-помічником голови Української Греко-Католицької церкви.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Любомир Гузар у США був активним пластуном і капеланом молодечих таборів Спілки Української Молоді

Надзвичайний Синод Єпископів УГКЦ обрав його верховним архиєпископом УГКЦ у 2001 році. Тоді ж Папа Іван Павл ІІ призначив його кардиналом католицької церкви.

Офіційним керівником УГКЦ Любомир Гузар пробув десять років. Через поважний вік та стан здоров'я він звернувся до папи Бенедикта XVI про зречення й отримав згоду 10 лютого 2011 року.