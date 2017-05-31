Штаб АТО: сторони на Донбасі домовилися про тишу 1 червня

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Українська та російська сторони СЦКК домовились дотримуватися режиму тиші на Донбасі 1 червня у День захисту дитини. Про це повідомили у штабі АТО.

"Українська сторона, безумовно дотримуючись Мінських домовленостей, підтримує прагнення щодо дотримання режиму тиші вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі", - додали у штабі.

31 травня керівництво ЗСУ заборонило командирам усіх рівнів використовувати усі види озброєння та боєприпасів впродовж 1 червня.

У штабі наголосили, що "у разі виникнення з боку противника загрози життю військових, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи ЗСУ будуть будь-якої миті готові застосувати зброю".